Juncker warnt vor Übergreifen der Euro-Krise auf Belgien und Italien

München (dpa) - Euro-Gruppen-Präsident Jean-Claude Juncker hat davor gewarnt, dass die Beteiligung privater Gläubiger an weiteren Finanzhilfen für Griechenland dazu führen könnte, dass die Ratingagenturen das Land als «zahlungsunfähig» einstufen. Das könnte extreme Folgen für andere Euro-Staaten haben, sagte Juncker der «Süddeutschen Zeitung». Er nannte Portugal und Irland, aber auch Belgien und Italien. Gestern hatten Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy sich für eine Beteiligung privater Gläubiger ausgesprochen - allerdings nur freiwillig.

Kritik bei Grünen am Atomkurs der Führung

Berlin (dpa) - Der Atomkurs der Grünen-Spitze sorgt in der Partei für Kritik. Die grüne Jugendorganisation kritisiert die Führung für ihre Linie, den Regierungsplänen zum Atomausstieg zuzustimmen. Das Datum liege viel zu spät, ein früherer Ausstieg sei möglich», sagte die Sprecherin der Grünen Jugend, Gesine Agena, der «taz». Sie werbe dafür, dass die Delegierten dem Leitantrag beim Sonderparteitag am 25. Juni nicht zustimmen. Die Grünen-Spitze schwört die Partei trotz starker Widerstände an der Basis auf ein Ja zum schwarz-gelben Atomausstieg ein.

Marokkos König will Teil seiner Macht abgeben

Rabat (dpa) - Unter dem Eindruck der Demokratiebewegung in Nordafrika ist Marokkos König Mohammed VI. bereit, sich von einem Teil seiner umfassenden Machtbefugnisse zu trennen. Am Abend präsentierte er Pläne für eine Verfassungsreform, die der Regierung mehr Befugnisse einräumt. In einer Fernsehansprache rief er die Bürger des Landes auf, der neuen Verfassung in einem Referendum am 1. Juli zuzustimmen. Wie in vielen anderen nordafrikanischen und arabischen Staaten gehen die Menschen auch in Marokko seit Monaten für mehr Freiheiten und Demokratie auf die Straße.

Ermittlungsverfahren in Paris gegen Ben Ali und Mubarak