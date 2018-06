DFB-Konter nach Ballack-Kritik: «Absolut korrekt»

Frankfurt/Berlin (dpa) - Einen Tag nach der massiven Kritik von Michael Ballack nach dessen unfreiwilligem Ende in der Fußball-Nationalmannschaft hat DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach die Vorwürfe energisch zurückgewiesen. «Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, schon gar nicht für Begriffe wie "Scheinheiligkeit" und "Farce", die er in diesem Zusammenhang gewählt hat», sagte Niersbach in einem Interview auf der Webseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). «Aus meiner Sicht sind alle Gespräche absolut korrekt und fair verlaufen.»

Wu scheitert bei China Open im Viertelfinale

Shenzen/China (dpa) - Ex-Europameisterin Jiaduo Wu aus Kroppach ist als beste deutsche Tischtennis-Spielerin bei den China Open ausgeschieden. Sie verlor im Viertelfinale am Samstag in Shenzen mit 0:4 Sätzen gegen Team-Weltmeisterin Feng Tianwei aus Singapur. Für Irene Ivancan (Berlin) kam das Aus bei dem mit 172 000 Dollar (rund 120 300 Euro) dotierten Turnier im Achtelfinale. Die Abwehrspielerin hatte beim 0:4 gegen Feng Yalan (China) keine Chance. Deutsche Herren waren nicht am Start.

Weltrekordlerin Heidler gewinnt zum EM-Auftakt

Stockholm (dpa)- Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler hat bei der Team-Europameisterschaft in Stockholm für den ersten deutschen Sieg gesorgt. Die 27 Jahre alte Frankfurterin setzte sich am Samstag mit 73,43 Meter im zweiten Versuch gegen Tatjana Lisenko aus Russland (71,44) durch. Dritte wurde die Tschechin Katarina Safrankova mit 63,39 Meter. Bei der zweitägigen Team-EM der Leichtathleten sind zwölf Länder am Start. Titelverteidiger ist Russland. Deutschland belegte im vergangenen Jahr Platz drei und gewann 2010.

Deutsche Kanuten holen drei Titel bei EM