Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg bleiben das beste Basketball-Team in Deutschland. Die Franken gewannen das entscheidende fünfte Spiel der Finalserie gegen ALBA Berlin mit 72:65 (29:30) und verteidigten damit ihren Meistertitel aus der Vorsaison.

Für das Team von Trainer Chris Fleming war es nach dem Triumph im vergangenen Jahr und den beiden Pokalsiegen 2010 und 2011 das zweite Double in den vergangenen beiden Jahren. Dies war letztmals ALBA 2002 und 2003 gelungen. Zudem blieben die Bamberger die gesamte Spielzeit über in allen 25 Liga-Heimspielen in der «Frankenhölle» ungeschlagen.

Vor 6800 Zuschauern in der Stechert Arena führten Brian Roberts und Predrag Suput die Bamberger mit je 15 Punkten zum vierten Meistertitel der Clubgeschichte. Bei den Berlinern konnte auch der überragende Julius Jenkins mit 22 Zählern die bittere Niederlage nicht verhindern. ALBA, das sich letztmals 2008 die Basketball-Krone gesichert hatte, muss damit weiter auf die neunte Meisterschaft der Vereinshistorie warten.

«Ich habe noch nie eine Mannschaft gehabt, die so verdient Meister geworden ist wie diese», sagte Baskets-Coach Fleming freudestrahlend. «Jeder hat den anderen hochgepusht. Es ist einfach nur geil», meinte Bambergs Nationalspieler Tibor Pleiß nach der packenden fünften Final-Partie. «Wir haben im vierten Viertel noch einmal richtig Gas gegeben. Es war aber erst drei Sekunden vor Schluss klar, dass wir die Meisterschaft holen, weil Berlin so lange dagegen gehalten hat», zollte sein Teamkollege Karsten Tadda auch dem unterlegenen Gegner seinen Respekt.

Bamberg sicherte sich mit dem erneuten Triumph wieder das Ticket für die Euroleague. ALBA muss darauf hoffen, erneut eine Wildcard für die Qualifikation zur Königsklasse zu bekommen. Die Chancen dafür stehen aber gut.

Beide Teams lieferten sich von der ersten Sekunde an einen erbitterten Fight. Die Berliner erwischten den besseren Start und zogen schnell auf 4:0 davon. Fast drei Minuten dauerte es, ehe Suput die ersten Zähler für die Hausherren erzielte.

Zu Beginn des zweiten Viertels konnte sich Bamberg erstmals ein wenig absetzen. Gestützt auf eine starke Verteidigung zogen die Franken von 16:15 auf 28:20 davon. Doch ALBA ließ sich nicht abschütteln. Wie schon im vierten Duell am Dienstag erzielte Yassin Idbihi wichtige Punkte für die Gäste.