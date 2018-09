Rabat (dpa) - Marokkos König Mohammed VI. will sich von einem Teil seiner umfassenden Machtbefugnisse trennen. Er präsentierte Pläne für eine Verfassungsreform, die der Regierung mehr Befugnisse einräumt. In einer Fernsehansprache rief er die Bürger des Landes auf, der neuen Verfassung in einem Referendum am 1. Juli zuzustimmen. Im Zuge der Demokratiebewegung in den nordafrikanischen und arabischen Staaten waren in den vergangenen Monaten auch viele Marokkaner auf die Straße gegangen. Nach den Plänen will der König unter anderem seinen Status als geistliches Oberhaupt aller Marokkaner aufgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.