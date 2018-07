Frankfurt (dpa) - Einen Tag nach der Kritik von Michael Ballack nach dessen unfreiwilligem Ende in der Fußball-Nationalmannschaft hat DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach die Vorwürfe zurückgewiesen. Dafür habe er kein Verständnis, schon gar nicht für Begriffe wie «Scheinheiligkeit» und «Farce», die er in diesem Zusammenhang gewählt hat, sagte Niersbach in einem Interview auf der Webseite des Deutschen Fußball-Bundes. Aus seiner Sicht seien alle Gespräche absolut korrekt und fair verlaufen. Bundestrainer Joachim Löw sagte, er wisse, was mit Ballack besprochen wurde.

