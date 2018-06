Inhalt Seite 1 — Rosenkrieg um Ballack - schwere Vorwürfe gegen DFB Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (dpa) - Michael Ballacks unfreiwilliger Abschied aus der Nationalmannschaft ist zum schmutzigen Scheidungsdrama eskaliert.

Dem langjährigen DFB-Kapitän droht nach dem öffentlichen Rosenkrieg vom Wochenende nun ebenso ein nachhaltiger Schaden wie Bundestrainer Joachim Löw und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Den vorläufigen Höhepunkt des Zoffs lieferte Ballack mit einer «persönlichen Erklärung», in der er Löw eine «Hinhaltetaktik» vorwarf und DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach wegen angeblich unwahrer Aussagen angriff. Löw konterte umgehend und bekräftigte, er bleibe bei seiner Darstellung.

Zuvor hatte Niersbach den 98-maligen Nationalspieler bereits ungewöhnlich deutlich attackiert. Schon seit dem 30. März wisse Ballack, dass Löw ohne ihn plane, erklärte der DFB-Spitzenfunktionär via Verbands-Homepage.

Ballack holte daraufhin zum erneuten Gegenschlag aus. «Ich finde es schade, jetzt erneut Aussagen lesen zu müssen, die nicht der Wahrheit entsprechen und auf die ich reagieren muss», verkündete Ballack in einer langen Presseerklärung, die von seinem Arbeitgeber Bayer Leverkusen verschickt wurde. Niersbach sei bei keinem der Gespräche dabei gewesen, die er mit dem Bundestrainer geführt habe, erklärte Ballack. «Wenn der Bundestrainer Wolfgang Niersbach erzählt haben sollte, er habe bei unserem Gespräch am 30. März zu mir gesagt: 'Micha, das war's für dich und lass das jetzt mal sacken', oder 'Ich plane nicht mehr mit dir', dann ist das schlichtweg nicht wahr. Das genaue Gegenteil war der Fall.»

Laut Ballack habe Löw in dem Gespräch vermittelt, «dass er mich nach meinen Verletzungen wieder auf einem guten Weg sieht und durchaus daran glaubt, dass ich es in jedem Fall noch einmal schaffen kann, in die Nationalmannschaft zurückzukehren». Löw habe ihn «motiviert und aufgefordert, nicht hinzuschmeißen». Die «Hinhaltetaktik des Bundestrainers» habe nicht zu Löws Aussagen gepasst. Zudem habe Teammanager Oliver Bierhoff im Frühjahr in einer TV-Sendung «sinngemäß» gesagt, «dass man sich nicht alle Türen zuschlagen wolle und Michael Ballack noch sehr wichtig werden könne».

Ballack erklärte erstmals öffentlich, dass er sich im Mai entschlossen habe, zurückzutreten, was er Löw und Niersbach auch mitgeteilt habe. «Wir vereinbarten, dass ich in der Sommerpause meinen Rücktritt selbst bekanntgeben dürfe. Ein genaues Datum, geschweige denn eine Frist, stand dabei nie zur Debatte», so Ballack.

Die zuvor von Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler geäußerte Hoffnung auf ein «versöhnliches Ende» des Konflikts platzte am Sonntagnachmittag mit einem lauten Knall. «Als Joachim Löw mich im Urlaub letzte Woche nicht erreichte, musste ich plötzlich von Wolfgang Niersbach eine Stunde vor Veröffentlichung der Pressemitteilung des DFB per SMS erfahren, dass der Bundestrainer 'nicht mehr mit mir plant'. Drei Tage vor meinem Urlaubsende, wissend, dass ich danach wieder uneingeschränkt erreichbar bin und man genügend Zeit hat, bis die Bundesliga-Saison wieder beginnt, hat man konträr zu unserer Absprache diese Pressemitteilung verfasst», ließ Ballack verbreiten - und warf dem DFB vor, gegen die Abmachung seines selbst zu verkündenden Rücktritts verstoßen zu haben.