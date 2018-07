Ballack kritisiert DFB - Kapitän wollte zurücktreten

Leverkusen (dpa) - Michael Ballack hat Bundestrainer Joachim Löw und den DFB erneut angegriffen. «Ich finde es schade, jetzt erneut Aussagen lesen zu müssen, die nicht der Wahrheit entsprechen und auf die ich reagieren muss», hieß es in einer von Bayer Leverkusen am Sonntag veröffentlichen persönlichen Erklärung Ballacks. «Im Mai reifte bei mir endgültig der Entschluss, zurückzutreten. Wir vereinbarten, dass ich in der Sommerpause meinen Rücktritt selbst bekanntgeben dürfe», hieß es weiter. Ballack habe dann per SMS von Generalsekretär Wolfgang Niersbach vor der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes erfahren, dass man «nicht mehr mit ihm plane».

Tomczyk siegt auf Lausitzring - Audi-Doppelerfolg

Schipkau (dpa) - Martin Tomczyk hat den vierten Saisonlauf zum Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring gewonnen. Der Audi-Pilot aus Rosenheim setzte sich am Sonntag in einem Modell von 2008 vor seinem Markenkollegen Timo Scheider aus Altach durch. Dank seines zweiten Sieges in Serie löste Tomczyk auch Bruno Spengler an der Spitze der DTM-Gesamtwertung ab. Der Kanadier musste sich im Mercedes nach 52 Runden mit Platz drei begnügen. Der Engländer Gary Paffett belegte in einem weiteren Mercedes den vierten Rang.

Hockey-Damen verpassen Turniersieg in Berlin

Berlin (dpa) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen hat den Gesamtsieg beim Vier-Länder-Turnier in Berlin verpasst. Im dritten und letzten Spiel verlor die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Sonntag mit 0:2 (0:0) gegen Weltmeister Argentinien. Die Tore für «Las Leonas» erzielten Carla Rebecchi (53. Minute) und Delfina Merino (61.). Deutschland beendet das Turnier als Zweiter vor den punktgleichen Australierinnen, die zuvor 2:1 (0:1) gegen Südkorea gewannen.

Eintracht Frankfurt mit Hoffer über Wechsel einig