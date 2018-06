Löw kontert Ballack: Stehe zu meinen Aussagen =

Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat die heftigen Vorwürfe von Michael Ballack gekontert. «Ich habe die Erklärung von Michael gelesen und kann nur wiederholen: Ich stehe weiterhin zu meinen Aussagen», sagte Löw am Sonntag. Zuvor hatte der von Löw aus dem Kader der Fußball-Nationalmannschaft gestrichene Ballack in einer öffentlichen Erklärung dem Coach eine «Hinhaltetaktik» vorgeworfen. Zudem griff der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dessen Generalsekretär Wolfgang Niersbach scharf an. Ballack betonte, die vom DFB verbreitete Darstellung entspreche nicht der Wahrheit.

Volleyballer erneut vor frühem Aus in der Weltliga

Bremen (dpa) - Die deutschen Volleyballer stehen in der Weltliga wieder einmal vor dem frühen Aus in der Vorrunde. Einen Tag nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen Hauptkonkurrent Bulgarien verlor die Auswahl von Bundestrainer Raúl Lozano am Sonntagabend in Bremen die zweite Partie gegen den Weltranglisten-Siebten deutlich mit 1:3 (24:26, 22:25, 25:20, 23:25). Damit haben die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes nur noch minimale Chancen im Kampf um die Finalrunde im Wettbewerb der weltbesten Nationalteams.

EM-Aus für deutsche Basketballerinnen

Kattowitz (dpa) - Trotz einer erneut ordentlichen Vorstellung sind die deutschen Basketballerinnen bei der Europameisterschaft vorzeitig gescheitert. Das Team von Bundestrainer Bastian Wernthaler verlor am Sonntagabend in Kattowitz gegen Gastgeber Polen mit 60:75 (30:30) und kassierte damit nach dem 69:79 zum Auftakt gegen Spanien die zweite Niederlage. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen das noch ungeschlagene Team von Montenegro hat die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes an diesem Montag keine Chance mehr, in die Zwischenrunde einzuziehen.

Platz zwei für DLV-Team bei EM - Russland siegt