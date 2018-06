Bologna (dpa) - Die italienische Fußball-Nationalmannschaft will künftig auch in süditalienischen Mafia-Hochburgen trainieren. Damit soll ein Zeichen gegen die organisierte Kriminalität gesetzt werden. Die «Azzurri» wollen Sportanlagen in Kalabrien wiederbeleben, die seit Jahren nicht mehr genutzt werden, weil sie von der Mafia-Organisation «'Ndrangheta» kontrolliert werden. Das werde eine außergewöhnliche Möglichkeit sein, den jungen Menschen eine Botschaft zu senden, sagte Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli in Bologna.

