Berlin (dpa) - Die Sparkassen wollen in den nächsten vier Jahren alle 45 Millionen EC-Karten ihrer Kunden austauschen. Die neuen Karten sollen dann einen Funkchip haben, was ihren Besitzern das kontaktlose Bezahlen an der Ladenkasse ermöglicht. Spätestens bis Ende 2015 habe dann jeder Sparkassen-Kunde eine Karte, die kontaktlos funktioniere, sagte Wolfgang Adamiok vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) der «Welt am Sonntag». Der Austauschprozess beginnt Ende des Jahres für einen Feldversuch in der Region um Hannover, Braunschweig und Wolfsburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.