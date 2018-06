Washington (dpa) - Die jüngsten Erfolge der USA im Kampf gegen Al-Kaida könnten nach einem Zeitungsbericht zu einem schnelleren Abzug der US-Truppen aus Afghanistan führen. Die Terrororganisation sei in der Region vor allem seit dem Tod Osama bin Ladens so geschwächt, dass viele der 100 000 US-Soldaten früher heimgeholt werden könnten. Das berichtet die «New York Times» unter Berufung auf ungenannte Regierungsbeamte. US-Präsident Barack Obama wolle in dieser Woche bekanntgeben, wie umfänglich der für Juli geplante Beginn des Truppenabzuges sein wird, verlautete aus dem Weißen Haus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.