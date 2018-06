Offenbach (dpa) - Heute ist es erneut wechselnd bis stark bewölkt und wiederholt kommt es zu Schauern, vor allem im Norden und Osten auch zu kurzen Gewittern. Größere Auflockerungen sind allenfalls im Lee der Mittelgebirge zu erwarten, nachmittags auch im äußersten Süden.

Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zwischen 14 und 20 Grad. Dazu weht mäßiger bis frischer Südwestwind, vor allem in Schauer- und Gewitternähe treten Sturmböen auf. In der Nacht zum Montag lassen die Schauer nur allmählich nach. Besonders im Westen und Südwesten lockern die Wolken auf. Die Temperatur sinkt auf 12 bis 6 Grad. Der Südwestwind flaut ab.