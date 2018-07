FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag zu einer kräftigen Erholung in Richtung der Marke von 1,45 US-Dollar angesetzt. Im Mittagshandel stand die Gemeinschaftswährung bei 1,4480 Dollar, nachdem sie zuvor ein Tageshoch bei 1,4486 Dollar erreichte. Ein Dollar kostete damit 0,6907 Euro. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,4408 (Dienstag: 1,4385) Dollar festgesetzt.

Der Euro erhole sich von einem Rückschlag vom Vorabend, als die Ratingagentur Moody's die Bewertung von Griechenland gleich um mehrere Stufen und damit tief in die Kategorie "Ramschstatus" herabstufte, hieß es von Händlern. Zeitweise war der Euro bis an die Marke von 1,43 Dollar zurückgefallen. Dann hätten aber vor allem asiatische Investoren beim Euro wieder zugekauft hieß es weiter.

Im weiteren Handelsverlauf dürften dann wieder Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse an den Devisenmärkten sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die neusten Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie.