Wien (dpa) - Die Bayern sind «glücklich», Schalke tröstet sich mit viel Geld - und Manuel Neuer geht befreit von einer Zentnerlast in den heißen Bruderkampf gegen Österreich.

«Es hat mich schon belastet», gestand der Fußball-Nationaltorwart am Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel in Wien erleichtert. Das lange Warten auf das grüne Licht für seinen Millionen-Transfer zum FC Bayern nagte in den letzten Wochen doch extrem an seinen Nerven. «Es hat sich lange hingezogen. Gut ist, dass ich dem Druck standgehalten und gute Leistungen gezeigt habe. Ganz einfach war es aber nicht.»

Jetzt freut sich der 25-Jährige «riesig auf die große und spannende Herausforderung beim besten Verein in Deutschland». Bis 2016 bindet sich Neuer an die Münchner - mit klaren Zielen. «Ich weiß, dass ich noch nicht am Optimum angelangt bin. Und ich will so viele Titel wie möglich gewinnen», sagte Neuer.

Joachim Löw war einer der ersten Gratulanten. «Ich sehe den Wechsel als logischen Schritt. Bayern München hat immer den Anspruch, jedes Jahr Champions League zu spielen mit dem Anspruch, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Sie spielen jedes Jahr um Titel mit», sagte der Bundestrainer am Freitag in Wien.

Vor der Unterschrift unter seinen hochdotierten Fünfjahresvertrag und dem Umzug an die Isar will Neuer ein bewegendes Jahr noch mit zwei Siegen in Wien und vier Tage später in Aserbaidschan erfolgreich beschließen. «Wir wissen, dass es gegen Österreich richtig zur Sache geht. Ich hoffe, dass keiner gegen mich trifft», erklärte Neuer.

Die Bayern können mit ihrem Wunscheinkauf einen neuen Angriff auf Europas Fußball-Thron starten, die Schalker verlieren dagegen ihre Identifikationsfigur. Schweren Herzens lässt der Pokalsieger seinen Kapitän sofort nach München ziehen. «Dieser Entschluss ist uns allen im Verein schwer gefallen, denn wir verlieren in Manuel Neuer einen herausragenden Spieler», sagte Manager Horst Heldt. «Aber das Angebot der Bayern war stattlich. Es war eine Abwägungssache.»

Am Ende entschied die «Kohle» - der Sockelbetrag von 18 Millionen Euro kann sich durch Nachschläge bei Bayern-Erfolgen in den kommenden Jahren auf bis zu 25 Millionen Euro erhöhen. Es ist der zweitteuerste Wechsel innerhalb der Bundesliga: Nur für Mario Gomez überwiesen die Bayern 2009 mit 35 Millionen Euro an den VfB Stuttgart noch mehr.