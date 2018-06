New York (dpa) - Paris Hilton (30) zeigt sich splitternackt für ihre neue Fernsehserie. Für die Reality-TV-Serie «The World According to Paris» (Paris und wie sie die Welt sieht) ließ sich das Allroundtalent hüllenlos in der Badewanne ablichten - allerdings nur von hinten.

Mehr als den Rücken bekamen die Zuschauer der ersten Folge am Mittwochabend in den USA nicht zu sehen. Die Serie begleitet die reiche Erbin im Alltag und lässt den Zuschauer teilhaben, wenn sie sich die Haare wäscht oder sich mit ihrer Mutter unterhält.