London (dpa) - Mit einem viertägigen Feiermarathon wollen die Briten im kommenden Jahr das 60. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. feiern.

Wenige Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele in London wird die britische Monarchie vom 2. bis zum 5. Juni 2012 wieder einmal ihre Fähigkeit zur pompösen Selbstinszenierung beweisen: Eine Bootsparade, ein Kutschenkorso und ein Konzert im Buckingham Palace stehen auf dem ersten offiziellen Programm, das der Palast veröffentlichte.

Wie zur Hochzeit von Prinz William und Kate in diesem Jahr können sich die Briten zum 60. Regentschaftsjubiläum über einen zusätzlichen Feiertag freuen. Außerdem wird ein weiterer Feiertag von Ende Mai verschoben, um ausreichend Zeit für die Feierlichkeiten zu haben. Dafür ist aber auch Beteiligung des Volks gefragt.

Am Sonntag, den 3. Juni, sollen die Untertanen laut Programm überall im Land nach britischer Tradition Straßenpartys zu Ehren der Queen organisieren. Auf der Themse in London ist eine Parade mit mehr als 1000 Booten aus aller Welt geplant. Die Queen wird die Flottille in der königlichen Barkasse anführen. Am Dienstag, den 5. Juni, ist ein Gottesdienst in der St Paul's Cathedral und anschließend ein Kutschenkorso geplant. Zum Goldenen Thronjubiläum 2002 jubelten der Queen in der Londoner Innenstadt mehr als 800 000 Menschen zu.

Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 nach dem Tod ihres Vaters Georg VI. zur Königin ernannt. Am 2. Juni 1953 wurde sie in der Westminster Abbey gekrönt. Seit Mai ist die 85-Jährige die Monarchin mit der zweitlängsten Herrschaftszeit in der 1000-jährigen Geschichte des Königreichs. Nur ihre Ur-Ur-Großmutter Victoria saß noch länger auf dem Thron. Sie feierte 1897 ihr diamantenes - also 60. - Thronjubiläum. Insgesamt war Victoria 63 Jahre lang Königin.

