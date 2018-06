Kundus (dpa) - Fünf Tage nach dem verheerenden Anschlag in Nordafghanistan ist die Bundeswehr in der Region erneut zum Ziel eines Angriffs geworden. In der Provinz Baghlan seien vermutlich sechs deutsche Soldaten verletzt worden, teilte die Bundeswehr mit. Der Sprengstoffanschlag ereignete sich demnach etwa 36 Kilometer südlich von Kundus. Erst am vergangenen Samstag waren bei einem Anschlag am Sitz des Gouverneurs der Provinz Tachar zwei deutsche Soldaten getötet und sechs weitere verletzt worden.

