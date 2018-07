Straßburg (dpa) - Deutschlands Rechtsanwälte können sich Hoffnung auf höhere Vergütungen machen. Noch in diesem Jahr solle es hierzu einen Gesetzgebungsvorschlag geben, kündigte Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger auf dem Deutschen Anwaltstag in Straßburg an. Im Zusammenhang mit einer «umfassenden Kostenrechtsnovelle» sollten die gesetzlichen Gebühren erhöht werden. Die Vergütung für Rechtsanwälte war zuletzt 2004 neu geregelt worden. Der Deutsche Anwaltsverein fordert eine Erhöhung der Gebührensätze um 19 Prozent.

