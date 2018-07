Kundus (dpa) - Fünf Tage nach dem verheerenden Anschlag in Nordafghanistan ist in der Region erneut ein deutscher Soldat getötet worden. Die Bundeswehr bestätigte den Tod des Soldaten bei einem Sprengstoffanschlag in der Provinz Baghlan. Demnach wurden außerdem zwei deutsche Soldaten schwer und drei weitere leicht verletzt. Zunächst hatte «Bild.de» unter Berufung auf eine Unterrichtung des Parlaments gemeldet, der Soldat sei noch «am Anschlagsort gefallen».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.