Hamburg (dpa) - Die Zahl der am Darmbakterium EHEC gestorbenen Menschen in Deutschland ist auf 17 gestiegen. Eine 81 Jahre alte Frau starb in der Nacht in Hamburg an den Folgen der Infektion. In der Hansestadt ist es bereits der dritte Todesfall. Die Quelle des Erregers ist weiter unklar. Die Europäische Union hat inzwischen die europaweite Warnung vor spanischen Gurken aufgehoben. Russland dagegen will vorerst kein Gemüse aus der gesamten EU importieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.