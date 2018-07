Berlin (dpa) - Kurz nach der letzten «Wetten, dass..?»-Sommerausgabe mit Thomas Gottschalk verdichten sich die Spekulationen um seine Nachfolge. Als großer Favorit gilt Komiker Hape Kerkeling.

Die Beliebtheit von Hape Kerkeling sei «gigantisch», sagte Programmdirektor Thomas Bellut in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». «Und wir verstehen uns gut.» Bellut zufolge werde mit zwei Moderatoren verhandelt. Für Kerkeling spricht: Der 46-Jährige ist bereits mehr beim ZDF, als manch Zuschauer denkt. Denn der Sender hat mit dem Entertainer bereits die Reihe «Unterwegs in der Weltgeschichte» produziert. Den Sechsteiler zeigt das ZDF im Herbst 2011 mit dem 46-jährigen Komiker und Autor als Präsentator. Kerkeling begibt sich nach Ägypten, Israel, Griechenland, Frankreich, England, Russland, China, Mittelamerika und in die USA sowie auf Deutschlandreise.

Die «Bild»-Zeitung titelte am Montag bereits: «Wetten, dass Kerkeling der neue Gottschalk wird!» - und was ist mit Jörg Pilawa, der noch im vergangenen Jahr als sicherer Kandidat für den Fall eines Gottschalk-Rücktritts gehandelt wurde? «Wenn das ZDF die Show eins zu eins fortführen sollte, wäre dies ein Genickschuss für jeden, der sich nach Gottschalk auf das Sofa setzen würde», sagte Pilawa im Herbst 2010 der dpa noch.

Doch die Voraussetzungen haben sich geändert. Bellut wird der Sendung eine Pause geben, am Konzept arbeiten, es wird dann höchstwahrscheinlich kein «eins zu eins» geben. Pilawa galt trotz seiner öffentlich geäußerten Distanz zur «Wetten, dass..?»-Nachfolge lange als Favorit, weil es über ihn hieß, er habe das Erstzugriffrecht, sollte es Gottschalk abtreten. Pilawa gehöre zur Top-Riege der ZDF-Moderatoren, sagte Bellut im «Spiegel». «Ich würde ihn bei so einer Frage nie übergehen.»

Andere Kandidaten sind derzeit öffentlich nicht mehr im Gespräch. Im Herbst will das ZDF entscheiden. Gottschalk moderiert noch drei Mal «Wetten, dass..?», im ersten Halbjahr 2012 entfällt die Show. Gottschalk selbst will in den nächst Wochen auf einer Himalaya-Reise über seine Zukunft nachdenken und mit der Familie einen Beschluss fassen. Ihm liegt ein attraktives Angebot der ARD vor, das unter anderem eine werktägliche Vorabendsendung umfasst. Das Volumen ist zwar größer, der finanzielle Umfang aber auch.