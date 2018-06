Luxemburg (dpa) - Bei der Rettung Griechenlands vor dem drohenden Staatsbankrott bewegen sich die Euro-Kassenhüter in kleinen Schritten auf einen Kompromiss zu. Die Euro-Finanzchefs kommen heute erneut in Luxemburg zusammen, um über Schritte zur Rettung zu beraten. Bis weit in die Nacht dauernde Krisenberatungen der Ressortchefs ergaben, dass es endgültige Entscheidungen frühestens Anfang Juli geben wird. Die Finanzchefs einigten sich aber auf einen ersten Schritt hin zu einem neuen Rettungspaket: Private Gläubiger wie Banken und Versicherungen sollen auf freiwilliger Basis einen Teil der Lasten tragen.

