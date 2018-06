NEW YORK (dpa-AFX) - Vor einer wichtigen Abstimmung im griechischen Parlament hat sich der Kurs des Euro <EURUS.FX> am Dienstag im New Yorker Handel knapp über 1,44 US-Dollar gehangelt. Zuletzt war die Gemeinschaftswährung 1,4403 Dollar wert. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,4373 (Montag: 1,4235) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,6958 (0,7025) Euro gekostet.

Marktteilnehmer verwiesen vor allem auf die am Vortag erzielte Einigung der EU-Finanzminister auf einen neuen Krisenfonds. Allerdings muss das Parlament in Athen in der Nacht zum Mittwoch über die von Regierungschef Giorgos Papandreou gestellte Vertrauensfrage abstimmen. Beobachter zeigten sich aber zuversichtlich, dass er die Abstimmung gewinnen wird.