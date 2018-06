München (dpa) - Take-That-Star Robbie Williams (37) verzichtet auf Kartoffelchips und Schokolade, um für die Tournee fit zu sein. «Seit sechs Wochen bin ich clean», sagte der britische Popstar der Illustrierten «Bunte». «Allerdings leide ich an Schlafwandeln und tappe nachts zum Kühlschrank.»

Mit Bandkollege Gary Barlow (40) führe er eine Art Fett-Wettkampf, der ihn ansporne, die Finger von Chips und Schokolade zu lassen. Aber er rauche deswegen jetzt mehr als früher, bekannte Williams. Take That ist erstmals wieder mit Robbie Williams auf Tour - auch in Deutschland: in Hamburg am 22. Juli, in Düsseldorf am 25. Juli und in München am 29. Juli.

Das Tanzen auf der Bühne und das Alter mache sich inzwischen bemerkbar, jammerte Robbie: «Ich lege mich nach jeder Probe in die Badewanne, nehme ein Spezialbadesalz gegen blaue Flecken und Muskelkater.»

