London (dpa) - Die britische Statistikbehörde prüft die Darstellung einer Hackergruppe, die Daten der jüngsten Volksbefragung in ihre Hände bekommen haben will. «Wir haben die Daten jedes einzelnen Bürgers, der seine Daten an die Sicherheitsanalphabeten der britischen Regierung gegeben hat».

Dies erklärte die Hackergruppe LulzSec, die in den vergangenen Wochen mit Angriffen auf Sony, den US-Senat und die CIA bekannt wurde, am Dienstag im Internet. «Aber wir werden sie unter Verschluss halten.» Das britische Innenministerium verwies auf Anfrage an die zuständige britische Statistikbehörde.

Dort würden die Behauptungen derzeit geprüft, hieß es. Ergebnisse sollten am späten Nachmittag vorliegen. Bisher gebe es aber keine Hinweise auf eine Datenpanne, hieß es von Seiten der Behörde. In der Volkszählung im März wurden Daten wie Adresse, Religionszugehörigkeit und persönliche Lebensumstände abgefragt.

