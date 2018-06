Schäuble will Wachstumsperspektiven für Griechenland

Hamburg/Berlin (dpa) - Der Schuldensünder Griechenland braucht nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble neben weiteren Hilfen auch Wachstumsperspektiven. Dazu könne man die Mittelmeerländer in die Energiewende integrieren. «Griechenland hat eine viel höhere Anzahl von Sonnenstunden im Jahr als wir in Deutschland und könnte Strom zu uns exportieren», sagte der CDU-Politiker der Wochenzeitung «Die Zeit». Deutsche und französische Unternehmen machten sich derweil mit einem gemeinsamen Appell für den Euro stark. Dazu erschienen in mehreren Tageszeitungen Anzeigen unter der Überschrift «Der Euro ist notwendig». Unterzeichner sind auf deutscher Seite unter anderen BMW-Chef Reithofer, Daimler-Chef Zetsche sowie Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Börsig.

ZEW-Konjunkturerwartungen auf niedrigstem Stand seit 2009

Mannheim (dpa) - Die Griechenlandkrise und die schwache US-Konjunktur drohen den Höhenflug der deutschen Wirtschaft zu bremsen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sanken im Juni unerwartet deutlich um 12,1 Punkte auf minus 9,0 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Januar 2009. Beobachter hatten lediglich mit einem Rückgang um 3,1 Punkte gerechnet. Auch die aktuelle Wirtschaftslage schätzten Analysten und institutionelle Anleger schlechter ein als noch im Mai. Grund zur Sorge besteht nach Einschätzung von Volkswirten allerdings nicht.

Airbus hat mit A320-Neuauflage die Nase vorn

Paris (dpa) - Die neuen verbrauchsarmen Mittelstreckenjets der A320-Familie von Airbus entpuppen sich auf der Luftfahrtschau in Le Bourget (bei Paris) als Verkaufsschlager. Seit Messebeginn am Montag hatte der europäische Hersteller bereits 263 neue Aufträge und Vorverträge im Wert von 26,1 Milliarden Dollar eingeheimst - die meisten für den A320neo. Das Orderbuch für diesen Jet nähert sich damit sechs Monate nach dem Verkaufsstart der 600er-Marke. Erz-Rivale Boeing hat in Le Bourget mit 80 Maschinen im Wert von rund 10 Milliarden Dollar dagegen das Nachsehen. Der US-Hersteller hat bisher die Frage einer Modernisierung des in die Jahre gekommenen A320-Konkurrenten Boeing 737 offen gelassen.

Oetker-Konzern erreicht Vorkrisenniveau: Umsatz 19 Prozent im Plus