Köln (dpa) - Acht Zeitungsverlage gehen vor Gericht gegen die «Tagesschau»-App der ARD vor. Vor dem Kölner Landgericht sei am Dienstag Klage eingereicht worden, sagte der Vorsitzende des Verlegerverbandes NRW, Christian Nienhaus, beim Medienforum in Köln. Die Verlage wehren sich gegen die Textbestandteile, die zusätzlich zu Video- und Online-Inhalten in der «Tagesschau»-iPad-Version stünden. Zu den Klägern gehören den Angaben zufolge der Axel Springer Verlag, die «Süddeutsche Zeitung» und die WAZ Mediengruppe.

