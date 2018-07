Berlin (dpa) - Mit Verspätung in den Urlaub: Reiseanbieter sind wegen kurzfristiger Änderungen der Startzeit von Urlaubsflügen ins Visier von Verbraucherschützern geraten. Auf Zeitangaben bei der Buchung könnten sich Kunden oft nicht verlassen, kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband. In der Reisebestätigung oder in Allgemeinen Geschäftsbedingungen fänden sich meist nur versteckte Hinweise wie «Änderungen vorbehalten». Zehn Unternehmen seien abgemahnt worden, gegen fünf Reiseveranstalter und Fluggesellschaften will der Verband klagen.

