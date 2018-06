Moskau (dpa) - Beim Absturz eines russischen Passagierflugzeugs im Nordwesten Russlands sind mindestens 44 Menschen an Bord ums Leben gekommen, darunter auch ein Deutscher. Acht weitere Menschen überlebten der Absturz der Tupolew in der Nacht mit schwersten Verletzungen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin hatte der Deutsche auch einen russischen Pass. Unter den Überlebenden waren auch eine Mutter sowie ihr neun Jahre alter Sohn und ihre 14-jährige Tochter. Sie erlitten schwere Brüche und Verbrennungen.

