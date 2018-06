Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag ist es anfangs in Richtung Vorpommern und ganz im Süden noch teils heiter, sonst allgemein wechselnd, vielfach auch stark bewölkt. Dazu gibt es verbreitet schauerartigen Regen, teils auch kräftige Schauer und Gewitter.

Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach meist zwischen rund 19 Grad im Norden und etwa 28 Grad im Südwesten. Abgesehen von einzelnen Sturmböen in Gewitternähe weht der Wind schwach bis mäßig, an der Nordsee und in freien Lagen des höheren Berglandes auch frisch aus Südwest.