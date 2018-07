FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch kaum auf die Zustimmung des griechischen Parlaments für die Regierung reagiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,4410 US-Dollar und damit nur leicht mehr als vor der Abstimmung am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,4397 (Dienstag: 1,4373) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6946 (0,6958) Euro.

In der Nacht zum Mittwoch hatte Griechenlands Ministerpräsident Papandreou dem Parlament die Vertrauensfrage gestellt und Zustimmung erhalten. Marktbeobachter kommentierten das Abstimmungsergebnis zumeist nüchtern. Der Erfolg der Regierung sei lediglich der erste Schritt hin zu einer Lösung der Griechenlandkrise, hieß es zumeist. In der kommenden Woche soll das Parlament über weitere harte Sparmaßnahmen abstimmen. Die Zustimmung gilt angesichts starker Proteste in der Bevölkerung als unsicher.

"Alles andere als eine Bestätigung der griechischen Regierung wäre überraschend und eine starke Belastung für den Euro gewesen", kommentierte Devisenexperte Ralf Umlauf die Vertrauensfrage Papandreous. An den Märkten richte sich nun der Blick in Richtung USA, wo die amerikanische Notenbank Fed am Abend ihre Zinsentscheidung bekanntgibt. Experten erwarten kaum Überraschungen: So dürfte die Fed ihre Nullzinspolitik der letzten zweieinhalb Jahre fortsetzen und anhaltend niedrige Zinsen signalisieren. "Angesichts zuletzt sehr schwacher Konjunkturdaten wird die Notenbank wohl noch lange an ihrer expansiven Politik festhalten", sagte Umlauf.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89310 (0,88670) Britische Pfund <GBPVS.FX1>, 115,36 (115,20) Japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2109 (1,2127) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.552,50 (1.544,75) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 33.990,00 (34.090,00) Euro.