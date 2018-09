NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich der Euro <EURUS.FX> am Mittwoch in New York kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1.4406 US-Dollar. Früher am Tag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,4397 (Dienstag: 1,4373) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,6946 (0,6958) Euro gekostet.

Die Währungshüter hatten den Leitzins wie erwartet zwischen null und 0,25 Prozent belassen. Damit liegt er bereits seit rund zweieinhalb Jahren auf dem Rekordtief. Nach Einschätzung der Fed hat sich die US-Konjunktur zuletzt langsamer als erwartet erholt. Sie hatte erneut ihre Wachstumsprognosen für das laufende sowie das kommende Jahr gesenkt. Die Inflationsprognose für 2011 war unterdessen leicht verringert und die Spanne deutlich eingeengt worden, während die Währungshüter nun mit einer etwas höheren Arbeitslosenquote rechnen als bisher.