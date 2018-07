Düsseldorf (dpa) - Die von der schwarz-gelben Koalition geplante Milliarden-Steuersenkung zur Entlastung der Mittelschicht stößt bei den Grünen auf Ablehnung.

Die Ankündigung von Steuersenkungen noch in dieser Legislaturperiode ist töricht», sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Fritz Kuhn, am Mittwoch «Handelsblatt Online». «Merkels Geschenk an die darbende FDP bedeutet den Abschied von jeglicher Seriosität in der Haushaltspolitik.» Kuhn begründete seine Ablehnung mit den finanzpolitischen Herausforderungen: «Die Umsetzung der Schuldenbremse, die gewaltigen Risiken im Zuge der Euro-Krise und nicht zuletzt die Finanzierung der Energiewende lassen keinen Spielraum für Steuersenkungen», sagte er.