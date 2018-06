Valencia (dpa) - Für den verpassten Podestplatz in Montreal hat sich Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei seiner Mercedes-Mannschaft entschuldigt.

«Michael ist einfach große Klasse - er hat sich beim Team entschuldigt, dass er kein Podium geholt hat - dabei fuhr er von Platz zwölf auf Platz vier und war mit Intermediate-Reifen schnellster Fahrer im Feld», sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

Schumacher hatte beim Marathonregen-Rennen in Kanada eine starke Leistung gezeigt und teilweise auf Rang zwei gelegen. «Etwas länger Regen und er hätte wohl fast alle Rivalen überraschen können», meinte Haug. Am 26. Juni steht der Großen Preis von Europa in Valencia auf dem Programm.