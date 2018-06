München (dpa) - Nach einer mehrwöchigen leichten Entspannung sind die Benzinpreise wieder gestiegen. Ein Liter Super E10 verteuerte sich nach Angaben des ADAC binnen Wochenfrist um 1,8 Cent auf durchschnittlich 1,532 Euro. Damit verzeichnete der Automobilclub den ersten Preisanstieg bei Benzin seit Anfang Mai.

Markanter als bei Benzin fällt die Verteuerung bei Diesel aus: Ein Liter kostet derzeit laut ADAC im bundesweiten Mittel 1,428 Euro. Das sind 3,5 Cent mehr als vor einer Woche. Der Preisanstieg sei nicht gerechtfertigt, erklärte der ADAC und verwies auf den gegenüber der Vorwoche stark gefallenen Rohölpreis der Sorte Brent und den weitgehend stabilen Euro/Dollarkurs. Insbesondere Diesel sei derzeit um einiges zu teuer.

Die Mineralölwirtschaft wehrt sich allerdings gegen den Schwarzen Peter. Richtig sei zwar, dass mit der steigenden Nachfrage vor Ferien und Feiertagen auch die Preise stiegen, sagte Karin Retzlaff vom Mineralölwirtschaftsverband in Berlin. Allerdings herrsche in Deutschland ein so hoher Wettbewerb zwischen den Tankstellen, dass die höheren Preise sich meist nicht lange halten könnten. Die Konkurrenz um die Kunden führe in der Regel dazu, dass die vom ADAC an einem Stichtag festgestellten Preise bereits am nächsten Tag wieder zwei bis drei Cent darunter lägen.