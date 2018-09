Los Angeles (dpa) - Der neuseeländische Regisseur Peter Jackson («Herr der Ringe») hat weitere Schauspieler für seine bereits angelaufene «The Hobbit»-Verfilmung angeheuert.

Neben Orlando Bloom, Elijah Wood, Ian McKellen, Cate Blanchett und Ian Holm spielen nun auch Evangeline Lilly, Barry Humphries und Luke Evans in dem Fantasy-Epos mit, berichtet das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter».

Die aus der TV-Serie «Lost» bekannte Lilly wird eine Elbin namens Tauriel mimen, gab Jackson auf Facebook bekannt. Der australische Komiker Humphries erhält den Part des Goblin-Königs. Der britische Darsteller Evans wird als Bogenschütze zu sehen sein. Nach dem Drehstart des Zweiteilers im März bereitet Jackson jetzt die nächste Drehrunde für August vor. «The Hobbit» ist chronologisch vor der «Herr der Ringe»-Trilogie angesetzt. Der britische Autor J.R.R. Tolkien erzählt in der 1937 veröffentlichten Vorgeschichte die Abenteuer des Hobbits Bilbo Beutlin. Dieser gehört einem kleinwüchsigen friedfertigen Völkchen an, das die Fantasiewelt Mittelerde bevölkert. Der erste Teil «The Hobbit: An Unexpected Journey» soll im Dezember 2012 Premiere feiern. «The Hobbit: There and Back Again» folgt ein Jahr später.