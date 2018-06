Mexiko-Stadt (dpa) - Hurrikan «Beatriz» hat sich am Abend zu einem Tropensturm abgeschwächt. Der Sturm drehte nach Westen ab, bevor sein Zentrum das mexikanische Festland erreichte. Danach wurden sämtliche Sturmwarnungen zurückgenommen. In einem Vorort der Hafenstadt Acapulco ertranken drei Menschen in einer Klärgrube, die vom Regen überschwemmt war. Ein junger Mann ist verschollen. Auch in anderen Gebieten entlang der Küste standen Ortschaften unter Wasser. In Acapulco wurden mehrere Autos ins Meer gerissen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.