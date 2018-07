Köln (dpa) - Island erarbeitet im Moment eine neue Verfassung und die Bürger helfen übers Internet mit. Das berichtete die isländische Parlamentsabgeordnete Margrét Tryggvadóttir beim Medienforum NRW in Köln. Es sei eine tolle Art, um die Leute einzubeziehen, sagte sie. Die vorläufigen Texte stehen auf einer Website und werden über Facebook von Bürgern kommentiert. Am Ende soll vom Parlament und in einem Referendum über die neue Verfassung entschieden werden. Die alte Verfassung stammt im Kern noch aus der dänischen Kolonialzeit.

