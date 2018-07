Berlin (dpa) - Der Energiekonzern RWE klagt gegen die Brennelementesteuer für Atomkraftwerke. Die Klage sei gestern beim Finanzgericht München von der Betreibergesellschaft des Kernkraftwerks Gundremmingen eingereicht worden, sagte ein Unternehmenssprecher. Weil Brennelemente ausgetauscht wurden, ist die Steuer für den Reaktor in Bayern fällig geworden. Der Bund will durch die Steuer bis 2016 bis zu 1,3 Milliarden Euro jährlich einnehmen. Obwohl die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zurückgenommen wird, will die Bundesregierung an der Brennelementesteuer festhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.