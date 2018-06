Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entscheidung des griechischen Parlaments zur Stützung der Regierung begrüßt. Das sei ein wichtiger Schritt, sagte Merkel vor dem Europa-Ausschuss des Bundestages. Der nächste müsse in der kommenden Woche folgen. Dann will das griechische Parlament ein neues Sparprogramm beschließen, um neue Milliardenhilfen aus dem Eurorettungspaket zu bekomme. Merkel pochte noch einmal auf einen substanziellen Beitrag Privatgläubiger an weiteren Griechenland-Hilfen.

