Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will Verbraucher, Unternehmen und Regierungen zum Energiesparen zwingen. Stromkonzerne müssen künftig die Kunden unterstützen, wenn sie Doppelglasfenstern, neue Heizungen oder Dachisolierungen einbauen. Monatliche Rechnungen sollen die Verbraucher dazu bringen, öfter das Licht auszuschalten oder die Heizung abzudrehen. Auf diese Wiese sollen die Bürger jedes Jahr 1,5 Prozent weniger Strom und Gas verbrauchen. So lautet das Ziel einer Verordnung zur Energieeffizienz, die EU-Energiekommissar Günther Oettinger in Brüssel präsentierte.

