Kiew (dpa) - Eine internationale Bande Online-Krimineller soll mit Hilfe eines Computerwurms umgerechnet 50 Millionen Euro erbeutet haben.

Nun habe der ukrainische Geheimdienst in Zusammenarbeit unter anderem mit deutschen Ermittlern der von Ukrainern angeführten Gruppe das Handwerk gelegt, teilte die Behörde am Donnerstag nach Medienangaben in der Hauptstadt Kiew mit.

Die Angreifer hätten mit dem Wurm Conficker die Kontrolle über Computer übernommen und Konten bei Banken verschiedener Länder geplündert, erläuterte der Geheimdienst. Mit der Beute hätten sie sich unter anderem Luxusgüter und Immobilien gekauft. Conficker hatte sich vor allem 2009 stark verbreitet und Millionen Rechner erfasst.