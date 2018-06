Hamburg (dpa) - Immer schön am Mamas Seite haben die Löwen-Babys in Hagenbecks Tierpark am Donnerstag erstmals ihr Freigehege erkundet. Bandele, Batou, Naledi und Sakina nutzten die Gelegenheit und tollten fauchend und knurrend in der Löwenschlucht des Hamburger Zoos herum.

Bei ihrer Geburt am 31. März waren sie gerade mal so groß wie eine Hauskatze, jetzt bringen die Kleinen schon gut zehn Kilo auf die Waage. Neben der Milch von Mutter Tembesi verputzen sie jeden Tag zwei Kilo Fleisch. Der Vater der vier Löwen-Babys war nicht dabei - er hatte sich mit Tembesi im Löwenpark von Givskud in Jütland gepaart. Die Löwenmutter wurde selbst auch in Dänemark geboren.