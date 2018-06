Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Abend zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammengekommen. Im Mittelpunkt steht die Schuldenkrise Griechenlands. Die EU verlangt einen nationalen Konsens über den nötigen harten Sparkurs. Doch der ist nicht in Sicht, die Opposition verweigert sich - und viele Griechen wollen streiken. Wenn Griechenland dringend benötigte weitere Milliardenhilfen nicht erhält, wäre das Land Mitte Juli zahlungsunfähig.

