Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs stellen dem krisengeschüttelten Griechenland ein neues Hilfspaket in Aussicht. Daran solle der Internationale Währungsfonds IWF beteiligt werden, heißt es in einer Erklärung, die am Abend in Brüssel verabschiedet wurde. Vorbedingung sei die Billigung des Spar- und Privatisierungsprogramms der griechischen Regierung im Athener Parlament.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.