Chemnitz (dpa) - Einige Haushalte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind am Morgen immer noch ohne Strom gewesen. Rund 1500 Kunden seien betroffen, sagte ein Sprecher der Envia Mitteldeutsche Energie AG in Chemnitz. Blitzeinschläge, umgestürzte Bäume und herabfallende Äste hatten Strommasten und -leitungen beschädigt. Deshalb war gestern bei rund 50 000 Kunden des Unternehmens der Strom ausgefallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.