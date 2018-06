London (dpa) - Zauberlehrling Harry Potter rückt der nächsten Leser-Generation im Internet näher. Auf der Plattform «Pottermore» können Fans vom Sommer an virtuell in die Welt der Bücher von Joanne K. Rowling eintauchen und bekommen bisher unbekanntes Lesefutter aus dem Potter-Universum. Über die Seite sollen die sieben Bände der Erfolgsreihe zum ersten Mal auch als E-Books verkauft werden. «Pottermore» sei ihre eigene Idee und werde von ihr selber gestaltet, sagte Rowling in London.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.