Berlin (dpa) - Schwarz-Gelb will die umstrittene Steuerentlastung noch in dieser Wahlperiode durchziehen. Eine Entlastung schon zum Januar 2012 soll es aber nicht geben, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Union und FDP wollen bis Ende der Legislaturperiode im Herbst 2013 vor allem untere und mittlere Einkommen entlasten. Dazu sollen die Probleme des sogenannten Mittelstandsbauchs und der «kalten Progression» in Folge des Einkommensteuersystems gemildert werden. Im Gespräch ist ein Entlastungsvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro. In den Ländern gibt es Widerstand gegen die Pläne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.