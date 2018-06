Brüssel (dpa) - Aus für Abzocke: Neue EU-weite Rechte für Verbraucher bieten in Zukunft mehr Schutz beim Online-Shopping, beim Haustürgeschäft und beim Telefonieren mit dem Kundendienst. Das Europaparlament stimmte mit überwältigender Mehrheit für die neuen EU-weiten Rechte. Damit soll der oft scharf kritisierte Flickenteppich aus Verbraucherrechten - mit unterschiedlichen Gesetzen von Land zu Land - geglättet werden. Beispielsweise gilt in Zukunft überall in der EU ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, gleich ob im Internet oder an der Haustür eingekauft wird.

