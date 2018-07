Stockholm (dpa) - Der Überlebenskampf beim Autohersteller Saab spitzt sich dramatisch zu. Das schwedische Unternehmen hat kein Geld mehr für die Löhne. Lieferanten machen Druck. Saab will jetzt möglicherweise einen Insolvenzantrag stellen. Schwedens Regierung schloss schnelle Hilfe zur Behebung der akuten Krise aus. Die Produktion im westschwedischen Trollhättan mit insgesamt 3700 Beschäftigten steht seit mehreren Wochen mit kurzen Ausnahmen still. Der niederländische Saab-Eigner will das langfristige Überleben des Unternehmens mit Kapital von chinesischen Investoren sichern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.